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Camino del Norte Etapa de Güemes a Santander

Hostel Santander

Disponible sin conexión
109
0
Hostel santander

Paseo de Pereda 15, 1º B
Santander

942 22 39 86

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Gemma

Observaciones:

Camino del Norte

Camino del Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Güemes a Santander Etapa 13

Etapa de Güemes a Santander

km 20,5
Tiempo 03H 15’
Dificultad Baja
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