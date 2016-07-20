Camino del Norte Etapa de Güemes a Santander
Paseo de Pereda 15, 1º B
Hostel Santander
Disponible sin conexión
1090
Paseo de Pereda 15, 1º B
Santander
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Gemma
Observaciones:
Camino del Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 13
Etapa de Güemes a Santander
km 20,5
Tiempo 03H 15’
Dificultad Baja
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