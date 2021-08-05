Etxeurdina

Propiedad del albergue: Privada

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:

Persona encargada de atender el albergue: Miren o Jordi

Observaciones: Pequeño albergue de peregrinos. Bike Friendly Horarios de desayuno de 7:00 a 8:00Check-in a las 15:00 y check-out a las 08:30El horario de recepción de 15:00 a 20:00 horasEl silencio de 22:00 a 06:00. Cierre de puertas a las 22:30