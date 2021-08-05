Camino Francés Etapa de Puente la Reina/Gares a Estella/Lizarra
Rio Iranzu, 3
Etxeurdina
Disponible sin conexión
112
Rio Iranzu, 3
Villatuerta
Propiedad del albergue: Privada
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:
Persona encargada de atender el albergue: Miren o Jordi
Observaciones: Pequeño albergue de peregrinos. Bike Friendly Horarios de desayuno de 7:00 a 8:00Check-in a las 15:00 y check-out a las 08:30El horario de recepción de 15:00 a 20:00 horasEl silencio de 22:00 a 06:00. Cierre de puertas a las 22:30
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 5
Etapa de Puente la Reina/Gares a Estella/Lizarra
km 22,0
Tiempo 05H 00’
Dificultad Media
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