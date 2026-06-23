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Camino Primitivo Etapa de Salas a Tineo

El Quinto Pino

Disponible sin conexión
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Albergue el quinto pino Imagen: Albergue el quinto pino

C/ La Luna 2
Tineo

603971373

[email protected]

Propiedad del albergue: Privada

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:

Persona encargada de atender el albergue: Tenemos un bar donde harán el cheking por lo que la persona encargada dependera de la hora de llegada

Observaciones:

Camino Primitivo

Camino Primitivo

Etapas 13
km 321,4
Etapa de Salas a Tineo Etapa 3

Etapa de Salas a Tineo

km 20,2
Tiempo 05H 00’
Dificultad Media
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