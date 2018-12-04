Camino Sanabrés Etapa de Rionegro Del Puente a Puebla De Sanabria
Calle Asturianos SN
Casa de Turismo Rural EL CUCO
Disponible sin conexión
51
Calle Asturianos SN
Entrepeñas (Zamora)
Propiedad del albergue: Inés Llorente Arriaga
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Casa de Turismo Rural de carácter privado
Persona encargada de atender el albergue: Propietarios
Observaciones: Casa Rural de alojamiento compartido. Categoria 4 estrellas. Nº registro Turismo CyL 49/000222
Camino Sanabrés
Etapas 13
km 367,7
Etapa 4
Etapa de Rionegro Del Puente a Puebla De Sanabria
km 40,5
Tiempo 10H 15’
Dificultad Alta
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