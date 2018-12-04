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Camino Sanabrés Etapa de Rionegro Del Puente a Puebla De Sanabria

Casa de Turismo Rural EL CUCO

Disponible sin conexión
5
1
Casa de turismo rural el cuco

Calle Asturianos SN
Entrepeñas (Zamora)

664 245 298

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Inés Llorente Arriaga

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Casa de Turismo Rural de carácter privado

Persona encargada de atender el albergue: Propietarios

Observaciones: Casa Rural de alojamiento compartido. Categoria 4 estrellas. Nº registro Turismo CyL 49/000222

Camino Sanabrés

Camino Sanabrés

Etapas 13
km 367,7
Etapa de Rionegro Del Puente a Puebla De Sanabria Etapa 4

Etapa de Rionegro Del Puente a Puebla De Sanabria

km 40,5
Tiempo 10H 15’
Dificultad Alta
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