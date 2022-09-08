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Camino Inglés Etapa de Neda a Pontedeume

Casa de acogida San José

Disponible sin conexión
277
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Casa de acogida San José

C/ del Palacio-11, esquina con Rúa de Abaixo-10.
Cabanas

682 710 296 - Benjamín Sevillano

[email protected]

Propiedad del albergue: Parroquia de Cabanas-Unidad pastoral de Pontedeume

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Unidad pastoral de Pontedeume

Persona encargada de atender el albergue: Párroco Benjamín

Observaciones: A 150 metros del Camino Inglés

Camino Inglés

Camino Inglés

Etapas 7
km 155,2
Etapa de Neda a Pontedeume Etapa 2

Etapa de Neda a Pontedeume

km 16,0
Tiempo 04H 00’
Dificultad Media
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