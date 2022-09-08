Camino Inglés Etapa de Neda a Pontedeume
C/ del Palacio-11, esquina con Rúa de Abaixo-10.
Casa de acogida San José
Disponible sin conexión
2770
C/ del Palacio-11, esquina con Rúa de Abaixo-10.
Cabanas
Propiedad del albergue: Parroquia de Cabanas-Unidad pastoral de Pontedeume
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Unidad pastoral de Pontedeume
Persona encargada de atender el albergue: Párroco Benjamín
Observaciones: A 150 metros del Camino Inglés
Camino Inglés
Etapas 7
km 155,2
Etapa 2
Etapa de Neda a Pontedeume
km 16,0
Tiempo 04H 00’
Dificultad Media
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