Camino del Norte Etapa de Markina Xemein a Gernika Lumo
Barrio Goierria, 13 (200 metros antes del monasterio de Zenarruza)
Albergue Ziortza Beitia
Disponible sin conexión
13924
Barrio Goierria, 13 (200 metros antes del monasterio de Zenarruza)
Ziortza - Bolibar
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Kepa Ormaza
Observaciones: El albergue cuenta con restaurante de comida casera, ascensor y habitación para discapacitados.
Camino del Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 5
Etapa de Markina Xemein a Gernika Lumo
km 25,0
Tiempo 06H 00’
Dificultad Media
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