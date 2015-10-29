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Camino del Norte Etapa de Markina Xemein a Gernika Lumo

Albergue Ziortza Beitia

Disponible sin conexión
139
24
03 albergue irurok

Barrio Goierria, 13 (200 metros antes del monasterio de Zenarruza)
Ziortza - Bolibar

946 16 57 22

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Kepa Ormaza

Observaciones: El albergue cuenta con restaurante de comida casera, ascensor y habitación para discapacitados.

Camino del Norte

Camino del Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Markina Xemein a Gernika Lumo Etapa 5

Etapa de Markina Xemein a Gernika Lumo

km 25,0
Tiempo 06H 00’
Dificultad Media
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