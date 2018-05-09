Albergue Ultreia (Saint Jean Pied de Port)

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Nathalie y Argitxu

Observaciones: Sirven desayunos. También tienen credenciales oficiales de la Catedral de Santiago. El albergue se encuentra junto a la iglesia y el puente sobre el río Nive.