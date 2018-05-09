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Camino Francés Etapa de Saint Jean Pied de Port a Roncesvalles

Albergue Ultreia (Saint Jean Pied de Port)

Disponible sin conexión
153
47
Albergue ultreia

Rue de la Citadelle, 8
Saint Jean Pied de Port (Francia)

00 33 680 88 46 22

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Nathalie y Argitxu

Observaciones: Sirven desayunos. También tienen credenciales oficiales de la Catedral de Santiago. El albergue se encuentra junto a la iglesia y el puente sobre el río Nive.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Saint Jean Pied de Port a Roncesvalles Etapa 1

Etapa de Saint Jean Pied de Port a Roncesvalles

km 25,7
Tiempo 07H 00’
Dificultad Alta
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