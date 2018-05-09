Camino Francés Etapa de Saint Jean Pied de Port a Roncesvalles
Rue de la Citadelle, 8
Albergue Ultreia (Saint Jean Pied de Port)
Disponible sin conexión
15347
Rue de la Citadelle, 8
Saint Jean Pied de Port (Francia)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Nathalie y Argitxu
Observaciones: Sirven desayunos. También tienen credenciales oficiales de la Catedral de Santiago. El albergue se encuentra junto a la iglesia y el puente sobre el río Nive.
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 1
Etapa de Saint Jean Pied de Port a Roncesvalles
km 25,7
Tiempo 07H 00’
Dificultad Alta
¿Eres Propietario o gestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede a tu ficha y actualiza tus datos para ofrecer a los peregrinos la información más actualizada posible.
Foro: Los peregrinos opinan sobre el Camino de SantiagoVer todos