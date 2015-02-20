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Camino Francés Etapa de Nájera a Sto. Domingo de la Calzada

Albergue Turístico Victoria

Disponible sin conexión
62
15
Albergue turistico victoria

C/ San Andrés, 10
Cirueña (La Rioja)

941 426 105, 628 983 351

[email protected]

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: María

Observaciones: Menú peregrino para la cena y el desayuno.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Nájera a Sto. Domingo de la Calzada Etapa 9

Etapa de Nájera a Sto. Domingo de la Calzada

km 21,0
Tiempo 04H 45’
Dificultad Baja
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