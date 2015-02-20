Camino Francés Etapa de Nájera a Sto. Domingo de la Calzada
C/ San Andrés, 10
Albergue Turístico Victoria
Disponible sin conexión
6215
C/ San Andrés, 10
Cirueña (La Rioja)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: María
Observaciones: Menú peregrino para la cena y el desayuno.
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 9
Etapa de Nájera a Sto. Domingo de la Calzada
km 21,0
Tiempo 04H 45’
Dificultad Baja
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