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Camino Primitivo Etapa de San Juan de Villapañada a Salas

Albergue Turístico Valle del Nonaya

Disponible sin conexión
72
11
Albergue valle del nonaya

C/Arzobispo Valdés, 5 (en la plaza de la Iglesia)
Salas (Asturias)

626 527 073

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Sandra

Observaciones: El albergue ofrece desayunos, comidas y cenas. Todas las formas de alojamiento incluyen desayuno self-service a partir de las 7:00 horas, incluido en el precio No se admiten mascotas. Disponible información del Camino Primitivo e información turística de la zona.

Camino Primitivo

Camino Primitivo

Etapas 13
km 321,4
Etapa de San Juan de Villapañada a Salas Etapa 2

Etapa de San Juan de Villapañada a Salas

km 20,2
Tiempo 05H 00’
Dificultad Media
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