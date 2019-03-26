Albergue Turístico Valle del Nonaya

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Sandra

Observaciones: El albergue ofrece desayunos, comidas y cenas. Todas las formas de alojamiento incluyen desayuno self-service a partir de las 7:00 horas, incluido en el precio No se admiten mascotas. Disponible información del Camino Primitivo e información turística de la zona.