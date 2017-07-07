Camino Francés Etapa de Villafranca del Bierzo a O Cebreiro
N-VI. Nº32
Albergue Sarracín
Disponible sin conexión
511
N-VI. Nº32
Vega de Valcarce (León)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Beatriz Vecín
Observaciones:
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 24
Etapa de Villafranca del Bierzo a O Cebreiro
km 28,4
Tiempo 07H 30’
Dificultad Alta
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