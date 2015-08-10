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Camino Sanabrés Etapa de A Laxe a Outeiro

Albergue Santa Olaia

Disponible sin conexión
207
24
02 albergue santa olaia

Detrás de la iglesia parroquial
Silleda (Pontevedra)

679508709 ó 619521475

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Fundación María Seoane Colmeiro

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Fundación María Seoane Colmeiro

Persona encargada de atender el albergue:

Observaciones: El edificio del albergue fue una residencia femenina de estudiantes regida por una congregación de religiosas. El edificio se compone de tres plantas con capacidad para albergar a unos 65 peregrinos, así como un pabellón polideportivo susceptible de ser usado por grupos más numerosos, dotado de agua caliente y vestuarios diferenciados por género.

Camino Sanabrés

Camino Sanabrés

Etapas 13
km 367,7
Etapa de A Laxe a Outeiro Etapa 12

Etapa de A Laxe a Outeiro

km 33,3
Tiempo 08H 25’
Dificultad Media
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