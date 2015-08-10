Albergue Santa Olaia
Detrás de la iglesia parroquial
Silleda (Pontevedra)
Propiedad del albergue: Fundación María Seoane Colmeiro
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Fundación María Seoane Colmeiro
Persona encargada de atender el albergue:
Observaciones: El edificio del albergue fue una residencia femenina de estudiantes regida por una congregación de religiosas. El edificio se compone de tres plantas con capacidad para albergar a unos 65 peregrinos, así como un pabellón polideportivo susceptible de ser usado por grupos más numerosos, dotado de agua caliente y vestuarios diferenciados por género.
Camino Sanabrés
Etapa de A Laxe a Outeiro
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