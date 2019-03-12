Camino del Norte Etapa de Luarca a La Caridad
Avd. Manuel Suárez, 3 Bajo
Albergue San Roque
Disponible sin conexión
309
Avd. Manuel Suárez, 3 Bajo
Navia
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Aurelio García Fernández
Observaciones:
Camino del Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 25
Etapa de Luarca a La Caridad
km 29,3
Tiempo 07H 30’
Dificultad Media
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