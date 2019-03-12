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Camino del Norte Etapa de Luarca a La Caridad

Albergue San Roque

Disponible sin conexión
30
9
Albergue san roque

Avd. Manuel Suárez, 3 Bajo
Navia

691 904 242, 984 56 99 05

[email protected]

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Aurelio García Fernández

Observaciones:

Camino del Norte

Camino del Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Luarca a La Caridad Etapa 25

Etapa de Luarca a La Caridad

km 29,3
Tiempo 07H 30’
Dificultad Media
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