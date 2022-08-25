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Via de la Plata Etapa de Valdesalor a Casar De Cáceres

Albergue rural Vía de la Plata

Disponible sin conexión
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Albergue rural Vía de la Plata

PASEO DE EXTREMADURA
Casar de Cáceres

661178430

[email protected]

Propiedad del albergue: JUNTA DE EXTREMADURA

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: AYUNTAMIENTO CASAR DE CÁCERES

Persona encargada de atender el albergue: JOSE IGNACIO GALINDO FLORES

Observaciones: Acceso a piscina en verano

Vía de la plata

Vía de la plata

Etapas 26
km 704,6
Etapa de Valdesalor a Casar De Cáceres Etapa 11

Etapa de Valdesalor a Casar De Cáceres

km 22,8
Tiempo 05H 30’
Dificultad Media
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