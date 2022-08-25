Via de la Plata Etapa de Valdesalor a Casar De Cáceres
PASEO DE EXTREMADURA
Albergue rural Vía de la Plata
Disponible sin conexión
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PASEO DE EXTREMADURA
Casar de Cáceres
Propiedad del albergue: JUNTA DE EXTREMADURA
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: AYUNTAMIENTO CASAR DE CÁCERES
Persona encargada de atender el albergue: JOSE IGNACIO GALINDO FLORES
Observaciones: Acceso a piscina en verano
Vía de la plata
Etapas 26
km 704,6
Etapa 11
Etapa de Valdesalor a Casar De Cáceres
km 22,8
Tiempo 05H 30’
Dificultad Media
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