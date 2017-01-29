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Via de la Plata Etapa de Almendralejo a Mérida

Albergue Rojo Plata

Disponible sin conexión
79
23
02 albergue rojo plata

C/ José de Espronceda, 23
Torremejía (Badajoz)

658 854 372 (Santiago)

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Santiago Justo

Observaciones:

Vía de la plata

Vía de la plata

Etapas 26
km 704,6
Etapa de Almendralejo a Mérida Etapa 8

Etapa de Almendralejo a Mérida

km 29,6
Tiempo 06H 40’
Dificultad Media
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