Via de la Plata Etapa de Almendralejo a Mérida
C/ José de Espronceda, 23
Albergue Rojo Plata
Disponible sin conexión
7923
C/ José de Espronceda, 23
Torremejía (Badajoz)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Santiago Justo
Observaciones:
Vía de la plata
Etapas 26
km 704,6
Etapa 8
Etapa de Almendralejo a Mérida
km 29,6
Tiempo 06H 40’
Dificultad Media
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