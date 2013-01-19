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Camino Francés Etapa de Somport a Jaca

Albergue Río Aragón

Disponible sin conexión
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Albergue rio aragon

Avenida de Arañones, 26
Canfranc Estación (Huesca)

608 229 576, 974 48 62 13, 974 37 31 50

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Rosana Novales

Observaciones: En el precio para peregrinos va incluida la funda de almohada y sábana bajera desechable.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Somport a Jaca Etapa 1 por Somport

Etapa de Somport a Jaca

km 30,5
Tiempo 08H 30’
Dificultad Media
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