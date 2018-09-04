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Camino Sanabrés Etapa de Outeiro a Santiago

Albergue Reina Lupa

Disponible sin conexión
217
3
Albergue reina lupa

C/ A Gándara
Sergude - Boqueixón

981511803 - 679842829 - 699919073

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Carmen y Bruno

Observaciones: Está a 150 mts del camino, al lado de la Nacional 525. Sirven desayunos (3,10 € euros) a partir de 7:30.

Camino Sanabrés

Camino Sanabrés

Etapas 13
km 367,7
Etapa de Outeiro a Santiago Etapa 13

Etapa de Outeiro a Santiago

km 16,3
Tiempo 04H 00’
Dificultad Baja
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