Camino Sanabrés Etapa de Outeiro a Santiago
C/ A Gándara
Albergue Reina Lupa
Disponible sin conexión
2173
C/ A Gándara
Sergude - Boqueixón
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Carmen y Bruno
Observaciones: Está a 150 mts del camino, al lado de la Nacional 525. Sirven desayunos (3,10 € euros) a partir de 7:30.
Camino Sanabrés
Etapas 13
km 367,7
Etapa 13
Etapa de Outeiro a Santiago
km 16,3
Tiempo 04H 00’
Dificultad Baja
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