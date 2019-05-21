Epílogo a Fisterra y Muxía Etapa de Negreira a Olveiroa
Piaxe, 8 - A Pena (Negreira)
Albergue Rectoral San Mamede da Pena
Disponible sin conexión
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Piaxe, 8 - A Pena (Negreira)
A Pena (Concello de Negreira)
Propiedad del albergue: Privada
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:
Persona encargada de atender el albergue: Manuel
Observaciones:
Epílogo a Fisterra y Muxía
Etapas 5
km 151,1
Etapa 2
Etapa de Negreira a Olveiroa
km 33,4
Tiempo 08H 30’
Dificultad Alta
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