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Epílogo a Fisterra y Muxía Etapa de Negreira a Olveiroa

Albergue Rectoral San Mamede da Pena

Disponible sin conexión
16
4
Albergue rectoral san mamede da pena

Piaxe, 8 - A Pena (Negreira)
A Pena (Concello de Negreira)

649 948 014

[email protected]

Propiedad del albergue: Privada

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:

Persona encargada de atender el albergue: Manuel

Observaciones:

Epílogo a Fisterra y Muxía

Epílogo a Fisterra y Muxía

Etapas 5
km 151,1
Etapa de Negreira a Olveiroa Etapa 2

Etapa de Negreira a Olveiroa

km 33,4
Tiempo 08H 30’
Dificultad Alta
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