Camino Francés Etapa de Logroño a Nájera
C/ Carmen, 4. Entrada por la calle Ribera del Najerilla, 1
Albergue Puerta de Nájera
Disponible sin conexión
2617207
C/ Carmen, 4. Entrada por la calle Ribera del Najerilla, 1
Nájera (La Rioja)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Maite Sobrón
Observaciones:
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 8
Etapa de Logroño a Nájera
km 29,6
Tiempo 06H 30’
Dificultad Media
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