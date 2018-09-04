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Camino Francés Etapa de Villafranca del Bierzo a O Cebreiro

Albergue Parroquial de Trabadelo

Disponible sin conexión
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Albergue parroquial de tabadelo

C/ La Iglesia
Trabadelo (León)

Propiedad del albergue: Parroquial

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Gestión privada

Persona encargada de atender el albergue: Francis Raya

Observaciones: Sábanas desechables

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Villafranca del Bierzo a O Cebreiro Etapa 24

Etapa de Villafranca del Bierzo a O Cebreiro

km 28,4
Tiempo 07H 30’
Dificultad Alta
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