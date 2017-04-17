Castellano
Planificar mi Camino
  1. Inicio ·
Camino Francés Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostela

Albergue O Fogar de Teodomiro

Disponible sin conexión
67
39
Albergue o fogar de teodomiro

Plaza de Algalia de Arriba, 3 (Es una de las bocacalles que dan a la Plaza Cervantes)
Santiago de Compostela

981 58 29 20, 699 631 592

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privada

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privada

Persona encargada de atender el albergue:

Observaciones: Descuento para grupos. Servicio de camas y amplia información y fotos en la web y facebook.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostela Etapa 31

Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostela

km 20,0
Tiempo 04H 30’
Dificultad Media
Añadir albergue a mi selección

¿Eres Propietario o gestionas un Albergue de Peregrinos?

Accede a tu ficha y actualiza tus datos para ofrecer a los peregrinos la información más actualizada posible.

Foro: Los peregrinos opinan sobre el Camino de Santiago

Ver todos

¿Quieres enviar alguna fotografía de "El Camino de Santiago"?

¿Quieres enviar alguna fotografía de "El Camino de Santiago"?

Si tienes fotografías de "El Camino de Santiago" que quieras compartir con nosotros, puedes enviarlas y ampliar la galería de fotografías.

¡Envía tus fotografías! Ver todas las fotografías