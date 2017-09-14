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Camino Francés Etapa de Palas de Rei a Arzúa

Albergue O Cruceiro

Disponible sin conexión
4176
51
Melide 1047

Ronda de A Coruña, 2
Melide (A Coruña)

616 764 896

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Fernando y Jose Luis

Observaciones: El albergue tiene tres plantas con ascensor. Habilitado para personas de movilidad reducida, tanto en habitaciones como aseos y resto de areas.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Palas de Rei a Arzúa Etapa 29

Etapa de Palas de Rei a Arzúa

km 28,8
Tiempo 06H 45’
Dificultad Media
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