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Via de la Plata Etapa de San Pedro de Rozados a Salamanca

Albergue municipal de Morille

Disponible sin conexión
21
11
Albergue de morille

C/ Larga
Morille (Salamanca)

659 928 010

Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Morille. Asociación cultural El Zurguén

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Morille

Persona encargada de atender el albergue: Personal municipal

Observaciones: En Morille hay dos albergues municipales, uno con 6 plazas (en la foto) y otro con 24 en la calle Ribera del Zurguén. El de más plazas se abre si se llena el primero.

Vía de la plata

Vía de la plata

Etapas 26
km 704,6
Etapa de San Pedro de Rozados a Salamanca Etapa 18

Etapa de San Pedro de Rozados a Salamanca

km 23,4
Tiempo 06H 00’
Dificultad Media
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