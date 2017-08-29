Via de la Plata Etapa de San Pedro de Rozados a Salamanca
C/ Larga
Albergue municipal de Morille
Disponible sin conexión
2111
C/ Larga
Morille (Salamanca)
Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Morille. Asociación cultural El Zurguén
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Morille
Persona encargada de atender el albergue: Personal municipal
Observaciones: En Morille hay dos albergues municipales, uno con 6 plazas (en la foto) y otro con 24 en la calle Ribera del Zurguén. El de más plazas se abre si se llena el primero.
Vía de la plata
Etapas 26
km 704,6
Etapa 18
Etapa de San Pedro de Rozados a Salamanca
km 23,4
Tiempo 06H 00’
Dificultad Media
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