Albergue municipal de Morille

C/ Larga

Morille (Salamanca) 659 928 010

Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Morille. Asociación cultural El Zurguén

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Morille

Persona encargada de atender el albergue: Personal municipal

Observaciones: En Morille hay dos albergues municipales, uno con 6 plazas (en la foto) y otro con 24 en la calle Ribera del Zurguén. El de más plazas se abre si se llena el primero.