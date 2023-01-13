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Camino del Norte Etapa de Lourenzá a Abadín

Albergue Lumen

Disponible sin conexión
5
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Albergue Lumen

Rua Pardo de Cela
Mondoñedo

620621621

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privada

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Marta / Ana

Observaciones: Existen promociones especiales para grupos.

Camino del Norte

Camino del Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Lourenzá a Abadín Etapa 28

Etapa de Lourenzá a Abadín

km 24,8
Tiempo 06H 25’
Dificultad Media
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