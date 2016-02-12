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Camino Francés Etapa de Carrión de los Condes a Terradillos de los Templarios

Albergue Los Templarios

Disponible sin conexión
533
133
04 albergue los templarios

A la entrada del término de Terradillos de Templarios, junto al Camino de Santiago
Terradillos de Templarios

667 25 22 79

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privada

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privada

Persona encargada de atender el albergue: María Antonia Paniagua

Observaciones: El albergue tiene certificación ISO 9001 y está catalogado como Albergue Turístico Superior de los Caminos a Santiago.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Carrión de los Condes a Terradillos de los Templarios Etapa 16

Etapa de Carrión de los Condes a Terradillos de los Templarios

km 26,6
Tiempo 06H 00’
Dificultad Media
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