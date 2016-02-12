Camino Francés Etapa de Carrión de los Condes a Terradillos de los Templarios
A la entrada del término de Terradillos de Templarios, junto al Camino de Santiago
Albergue Los Templarios
Disponible sin conexión
533133
A la entrada del término de Terradillos de Templarios, junto al Camino de Santiago
Terradillos de Templarios
Propiedad del albergue: Privada
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privada
Persona encargada de atender el albergue: María Antonia Paniagua
Observaciones: El albergue tiene certificación ISO 9001 y está catalogado como Albergue Turístico Superior de los Caminos a Santiago.
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 16
Etapa de Carrión de los Condes a Terradillos de los Templarios
km 26,6
Tiempo 06H 00’
Dificultad Media
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