Albergue Los Templarios

A la entrada del término de Terradillos de Templarios, junto al Camino de Santiago

Terradillos de Templarios 667 25 22 79 [email protected] Web / Link

Propiedad del albergue: Privada

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privada

Persona encargada de atender el albergue: María Antonia Paniagua

Observaciones: El albergue tiene certificación ISO 9001 y está catalogado como Albergue Turístico Superior de los Caminos a Santiago.