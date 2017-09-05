Camino Francés Etapa de El Burgo Ranero a León
C/ Ancha 8, 3º dcha (a escasos metros de la catedral)
León Hostel
Disponible sin conexión
376
C/ Ancha 8, 3º dcha (a escasos metros de la catedral)
León
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Gobar turismo y hosteleria S.L.
Persona encargada de atender el albergue: Encina Vidal y Edgar de la Rubia
Observaciones:
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 18
Etapa de El Burgo Ranero a León
km 37,1
Tiempo 08H 30’
Dificultad Media
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