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Camino Francés Etapa de O Cebreiro a Triacastela

Albergue Lemos

Disponible sin conexión
36
8
Albergue Lemos

Avenida de Castilla, 24
Triacastela (Lugo)

677 117 238

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: O Mirador do Oribio, S.L.

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: O Mirador do Oribio, S.L.

Persona encargada de atender el albergue: María

Observaciones:

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de O Cebreiro a Triacastela Etapa 25

Etapa de O Cebreiro a Triacastela

km 21,1
Tiempo 04H 45’
Dificultad Media
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