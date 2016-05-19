Camino Francés Etapa de O Cebreiro a Triacastela
Avenida de Castilla, 24
Albergue Lemos
Disponible sin conexión
368
Avenida de Castilla, 24
Triacastela (Lugo)
Propiedad del albergue: O Mirador do Oribio, S.L.
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: O Mirador do Oribio, S.L.
Persona encargada de atender el albergue: María
Observaciones:
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 25
Etapa de O Cebreiro a Triacastela
km 21,1
Tiempo 04H 45’
Dificultad Media
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