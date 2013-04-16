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Via de la Plata Etapa de Granja de Moreruela a Benavente

Albergue Las Eras

Disponible sin conexión
71
33
Albergue las eras

C/ Las Eras, 2
Barcial del Barco (Zamora)

980 64 00 73

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Paco Espinosa

Observaciones: Se admiten mascotas, con suplemento pago directo

Vía de la plata

Vía de la plata

Etapas 26
km 704,6
Etapa de Granja de Moreruela a Benavente Etapa 23

Etapa de Granja de Moreruela a Benavente

km 25,5
Tiempo 06H 45’
Dificultad Media
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