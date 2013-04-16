Via de la Plata Etapa de Granja de Moreruela a Benavente
C/ Las Eras, 2
Albergue Las Eras
Disponible sin conexión
7133
C/ Las Eras, 2
Barcial del Barco (Zamora)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Paco Espinosa
Observaciones: Se admiten mascotas, con suplemento pago directo
Vía de la plata
Etapas 26
km 704,6
Etapa 23
Etapa de Granja de Moreruela a Benavente
km 25,5
Tiempo 06H 45’
Dificultad Media
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