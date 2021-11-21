Camino Francés Etapa de Estella/Lizarra a Torres del Río
Carrera, 18
Casa de peregrinos La Perla Negra
Disponible sin conexión
50
Carrera, 18
Azqueta
Propiedad del albergue: Helena Murugarren
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:
Persona encargada de atender el albergue: Helena Murugarren
Observaciones:
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 6
Etapa de Estella/Lizarra a Torres del Río
km 29,0
Tiempo 06H 35’
Dificultad Media
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