Camino Francés Etapa de Terradillos de los Templarios a El Burgo Ranero
A la entrada de Bercianos del Real Camino, junto al camino
Albergue la Perala
Disponible sin conexión
6216
A la entrada de Bercianos del Real Camino, junto al camino
Bercianos del Real Camino
Propiedad del albergue: privada
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: privada
Persona encargada de atender el albergue: Jesús y MªAntonia
Observaciones: Está catalogado como albergue turístico superior de los caminos a Santiago y está totalmente adaptado a personas con movilidad reducida
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 17
Etapa de Terradillos de los Templarios a El Burgo Ranero
km 30,6
Tiempo 07H 00’
Dificultad Media
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