Albergue la Perala

A la entrada de Bercianos del Real Camino, junto al camino

Bercianos del Real Camino 685 817 699 [email protected] Web / Link

Propiedad del albergue: privada

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: privada

Persona encargada de atender el albergue: Jesús y MªAntonia

Observaciones: Está catalogado como albergue turístico superior de los caminos a Santiago y está totalmente adaptado a personas con movilidad reducida