Castellano
Planificar mi Camino
  1. Inicio ·
Camino Francés Etapa de Terradillos de los Templarios a El Burgo Ranero

Albergue la Perala

Disponible sin conexión
62
16
Albergue la perala

A la entrada de Bercianos del Real Camino, junto al camino
Bercianos del Real Camino

685 817 699

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: privada

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: privada

Persona encargada de atender el albergue: Jesús y MªAntonia

Observaciones: Está catalogado como albergue turístico superior de los caminos a Santiago y está totalmente adaptado a personas con movilidad reducida

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Terradillos de los Templarios a El Burgo Ranero Etapa 17

Etapa de Terradillos de los Templarios a El Burgo Ranero

km 30,6
Tiempo 07H 00’
Dificultad Media
Añadir albergue a mi selección

¿Eres Propietario o gestionas un Albergue de Peregrinos?

Accede a tu ficha y actualiza tus datos para ofrecer a los peregrinos la información más actualizada posible.

Foro: Los peregrinos opinan sobre el Camino de Santiago

Ver todos

¿Quieres enviar alguna fotografía de "El Camino de Santiago"?

¿Quieres enviar alguna fotografía de "El Camino de Santiago"?

Si tienes fotografías de "El Camino de Santiago" que quieras compartir con nosotros, puedes enviarlas y ampliar la galería de fotografías.

¡Envía tus fotografías! Ver todas las fotografías