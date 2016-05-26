Camino Francés Etapa de Ponferrada a Villafranca del Bierzo
Avenida Camino de Santiago, 87
Albergue La Medina
Disponible sin conexión
173
Avenida Camino de Santiago, 87
Camponaraya (León)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Javier Alba Quiroga
Observaciones: Ubicado en el palacio blasonado de los marqueses de Quiñones.
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 23
Etapa de Ponferrada a Villafranca del Bierzo
km 24,1
Tiempo 05H 30’
Dificultad Media
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