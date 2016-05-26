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Camino Francés Etapa de Ponferrada a Villafranca del Bierzo

Albergue La Medina

Disponible sin conexión
17
3
Albergue la medina

Avenida Camino de Santiago, 87
Camponaraya (León)

987 46 39 62, 667 348 551

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Javier Alba Quiroga

Observaciones: Ubicado en el palacio blasonado de los marqueses de Quiñones.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Ponferrada a Villafranca del Bierzo Etapa 23

Etapa de Ponferrada a Villafranca del Bierzo

km 24,1
Tiempo 05H 30’
Dificultad Media
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