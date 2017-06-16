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Camino del Norte Etapa de Unquera a Llanes

Albergue La Casona del Peregrino

Disponible sin conexión
796
26
Albergue la casona del peregrino

C/ Colegio de la Encarnación, 3
Llanes

985 40 24 94, 626 993 334

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Pedro

Observaciones: Descuentos especiales para los peregrinos del 25%.

Camino del Norte

Camino del Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Unquera a Llanes Etapa 17

Etapa de Unquera a Llanes

km 25,1
Tiempo 06H 40’
Dificultad Media
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