Camino del Norte Etapa de Unquera a Llanes
C/ Colegio de la Encarnación, 3
Albergue La Casona del Peregrino
Disponible sin conexión
79626
C/ Colegio de la Encarnación, 3
Llanes
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Pedro
Observaciones: Descuentos especiales para los peregrinos del 25%.
Camino del Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 17
Etapa de Unquera a Llanes
km 25,1
Tiempo 06H 40’
Dificultad Media
¿Eres Propietario o gestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede a tu ficha y actualiza tus datos para ofrecer a los peregrinos la información más actualizada posible.
Foro: Los peregrinos opinan sobre el Camino de SantiagoVer todos