Camino Francés Etapa de Belorado a Agés
Espinosa del Camino s/n
Albergue La Campana de Espinosa del Camino
Disponible sin conexión
437
Espinosa del Camino s/n
Espinosa del Camino
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: José Mir
Persona encargada de atender el albergue: José Mir Fontseré
Observaciones:
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 11
Etapa de Belorado a Agés
km 27,4
Tiempo 06H 00’
Dificultad Media
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