Camino Vasco Etapa de La Puebla de Arganzón a Haro
Calle Mayor, 17
Albergue La Bodega de Salinillas
Disponible sin conexión
245
Calle Mayor, 17
Salinillas de Buradón (Álava)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Iker Areta alonso
Observaciones:
Camino Vasco
Etapas 8
km 203,4
Etapa 7
Etapa de La Puebla de Arganzón a Haro
km 31,0
Tiempo 07H 45’
Dificultad Alta
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