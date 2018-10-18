Castellano
Planificar mi Camino
  1. Inicio ·
Camino Vasco Etapa de La Puebla de Arganzón a Haro

Albergue La Bodega de Salinillas

Disponible sin conexión
24
5
La bodega de salinillas

Calle Mayor, 17
Salinillas de Buradón (Álava)

635747749

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Iker Areta alonso

Observaciones:

Camino Vasco

Camino Vasco

Etapas 8
km 203,4
Etapa de La Puebla de Arganzón a Haro Etapa 7

Etapa de La Puebla de Arganzón a Haro

km 31,0
Tiempo 07H 45’
Dificultad Alta
Añadir albergue a mi selección

¿Eres Propietario o gestionas un Albergue de Peregrinos?

Accede a tu ficha y actualiza tus datos para ofrecer a los peregrinos la información más actualizada posible.

Foro: Los peregrinos opinan sobre el Camino de Santiago

Ver todos

¿Quieres enviar alguna fotografía de "El Camino de Santiago"?

¿Quieres enviar alguna fotografía de "El Camino de Santiago"?

Si tienes fotografías de "El Camino de Santiago" que quieras compartir con nosotros, puedes enviarlas y ampliar la galería de fotografías.

¡Envía tus fotografías! Ver todas las fotografías