Camino Sanabrés Etapa de Tábara a Santa Croya de Tera
C/ La Alameda, 21
Albergue La Alameda
Disponible sin conexión
845
C/ La Alameda, 21
Villanueva de las Peras (Zamora)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Catalina Arroyo
Observaciones:
Camino Sanabrés
Etapas 13
km 367,7
Etapa 2
Etapa de Tábara a Santa Croya de Tera
km 22,5
Tiempo 05H 45’
Dificultad Media
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