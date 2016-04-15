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Via de la Plata Etapa de Castilblanco de los Arroyos a Almadén de la Plata

Albergue juvenil Vía de la Plata de Almadén de la Plata

Disponible sin conexión
160
45
Albergue juvenil de almaden

C/ Puerto de la Cruz, s/n.
Almadén de la Plata (Sevilla)

651 070 813 (Albergue), 954 73 50 82 (Ayuntamiento)

Web / Link

Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Almadén de la Plata

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Almadén de la Plata

Persona encargada de atender el albergue: Nieves Cepeda

Observaciones:

Vía de la plata

Vía de la plata

Etapas 26
km 704,6
Etapa de Castilblanco de los Arroyos a Almadén de la Plata Etapa 3

Etapa de Castilblanco de los Arroyos a Almadén de la Plata

km 29,3
Tiempo 07H 00’
Dificultad Media
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