Via de la Plata Etapa de Castilblanco de los Arroyos a Almadén de la Plata
C/ Puerto de la Cruz, s/n.
Albergue juvenil Vía de la Plata de Almadén de la Plata
Disponible sin conexión
16045
C/ Puerto de la Cruz, s/n.
Almadén de la Plata (Sevilla)
Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Almadén de la Plata
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Almadén de la Plata
Persona encargada de atender el albergue: Nieves Cepeda
Observaciones:
Vía de la plata
Etapas 26
km 704,6
Etapa 3
Etapa de Castilblanco de los Arroyos a Almadén de la Plata
km 29,3
Tiempo 07H 00’
Dificultad Media
¿Eres Propietario o gestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede a tu ficha y actualiza tus datos para ofrecer a los peregrinos la información más actualizada posible.
Foro: Los peregrinos opinan sobre el Camino de SantiagoVer todos