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Camino Sanabrés Etapa de Xunqueira de Ambía a Ourense

Albergue Grelo Hostel

Disponible sin conexión
58
11
Albergue grelo hostel

Rúa Peña Trevinca, 40
Ourense

988 614 564

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Santi y Paqui

Observaciones: Todas las instalaciones del hostel están adaptadas para poder albergar a huéspedes con discapacidades con rampas y facilidades para clientes con movilidad reducida. Recomiendan realizar las reservas por vía telefónica, por correo o a través de la web indicando que se es peregrino.

Camino Sanabrés

Camino Sanabrés

Etapas 13
km 367,7
Etapa de Xunqueira de Ambía a Ourense Etapa 9

Etapa de Xunqueira de Ambía a Ourense

km 22,2
Tiempo 05H 30’
Dificultad Baja
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