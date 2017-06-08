Albergue Grelo Hostel

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Santi y Paqui

Observaciones: Todas las instalaciones del hostel están adaptadas para poder albergar a huéspedes con discapacidades con rampas y facilidades para clientes con movilidad reducida. Recomiendan realizar las reservas por vía telefónica, por correo o a través de la web indicando que se es peregrino.