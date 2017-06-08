Albergue Grelo Hostel
Rúa Peña Trevinca, 40
Ourense
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Santi y Paqui
Observaciones: Todas las instalaciones del hostel están adaptadas para poder albergar a huéspedes con discapacidades con rampas y facilidades para clientes con movilidad reducida. Recomiendan realizar las reservas por vía telefónica, por correo o a través de la web indicando que se es peregrino.
Camino Sanabrés
Etapa de Xunqueira de Ambía a Ourense
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