Albergue Fontenonaya
Propiedad del albergue:
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:
Persona encargada de atender el albergue: Nicolás
Observaciones: Somos una casa de acogida tradicional jacobea y que, salvo excepciones justificadas de fuerza mayor (lesiones o enfermedad durante el camino) NO admitimos gente que vengan en taxi, autobús o bicicleta eléctrica o sin mochila o que la manden en transporte de mochilas. Gracias y un saludo.
Camino Primitivo
Etapa de Salas a Tineo
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