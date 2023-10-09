Albergue Fontenonaya

Propiedad del albergue:

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:

Persona encargada de atender el albergue: Nicolás

Observaciones: Somos una casa de acogida tradicional jacobea y que, salvo excepciones justificadas de fuerza mayor (lesiones o enfermedad durante el camino) NO admitimos gente que vengan en taxi, autobús o bicicleta eléctrica o sin mochila o que la manden en transporte de mochilas. Gracias y un saludo.