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Camino Primitivo Etapa de Salas a Tineo

Albergue Fontenonaya

Disponible sin conexión
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Albergue Fontenonaya

Propiedad del albergue:

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:

Persona encargada de atender el albergue: Nicolás

Observaciones: Somos una casa de acogida tradicional jacobea y que, salvo excepciones justificadas de fuerza mayor (lesiones o enfermedad durante el camino) NO admitimos gente que vengan en taxi, autobús o bicicleta eléctrica o sin mochila o que la manden en transporte de mochilas. Gracias y un saludo.

Camino Primitivo

Camino Primitivo

Etapas 13
km 321,4
Etapa de Salas a Tineo Etapa 3

Etapa de Salas a Tineo

km 20,2
Tiempo 05H 00’
Dificultad Media
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