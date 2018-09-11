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Camino Primitivo Etapa de Salas a Tineo

Albergue El Texu

Disponible sin conexión
327
29
Albergue texu

Plaza de la Iglesia, 6
La Espina (Asturias)

603 751 906

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Roberto

Observaciones: Sirven desayunos. Acceso a Internet, sala de estar, lavadora y secadora. También tienen bicis a disposición de peregrinos por si alguien quiere darse un paseo.

Camino Primitivo

Camino Primitivo

Etapas 13
km 321,4
Etapa de Salas a Tineo Etapa 3

Etapa de Salas a Tineo

km 20,2
Tiempo 05H 00’
Dificultad Media
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