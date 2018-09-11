Camino Primitivo Etapa de Salas a Tineo
Plaza de la Iglesia, 6
Albergue El Texu
Disponible sin conexión
32729
Plaza de la Iglesia, 6
La Espina (Asturias)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Roberto
Observaciones: Sirven desayunos. Acceso a Internet, sala de estar, lavadora y secadora. También tienen bicis a disposición de peregrinos por si alguien quiere darse un paseo.
Camino Primitivo
Etapas 13
km 321,4
Etapa 3
Etapa de Salas a Tineo
km 20,2
Tiempo 05H 00’
Dificultad Media
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