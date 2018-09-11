Albergue El Texu

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Roberto

Observaciones: Sirven desayunos. Acceso a Internet, sala de estar, lavadora y secadora. También tienen bicis a disposición de peregrinos por si alguien quiere darse un paseo.