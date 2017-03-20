Camino Francés Etapa de Terradillos de los Templarios a El Burgo Ranero
C/ La Iglesia, 21
Albergue El Sueve
Disponible sin conexión
3506
C/ La Iglesia, 21
Bercianos del Real Camino
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Patricia Candás Valle
Observaciones: Albergue turístico de categoría superior. En el mismo edificio dispone de bar-restaurante y terraza con césped.
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 17
Etapa de Terradillos de los Templarios a El Burgo Ranero
km 30,6
Tiempo 07H 00’
Dificultad Media
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