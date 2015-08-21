Camino Francés Etapa de Ponferrada a Villafranca del Bierzo
C/ El Pozo, 15
Albergue El Serbal y la Luna
Disponible sin conexión
20476
C/ El Pozo, 15
Pieros (León)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Mar Valbuena
Observaciones: Ofrecen desayunos completos por 4€, comidas a partir de 6€ y cenas por 10€. Cuentan con un fisioterapeuta.
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 23
Etapa de Ponferrada a Villafranca del Bierzo
km 24,1
Tiempo 05H 30’
Dificultad Media
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