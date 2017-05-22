Albergue El Salto
C/ Camino los Cauces, s/n
Belorado (Burgos)
Propiedad del albergue: El Salto Luzazul, S.L
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: El Salto Luzazul, S.L
Persona encargada de atender el albergue: Fernando y Pepe
Observaciones: Albergue turístico, especializado en viajeros con bicicleta, con taller de bicis. Se encuentra en el propio pueblo y, a la vez, en plena naturaleza. Con energías Renovables y cauces de agua alrededor. Amplias estancias para poder descansar y poder disponer de intimidad .
Camino Francés
Etapa de Sto. Domingo de la Calzada a Belorado
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