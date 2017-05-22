Propiedad del albergue: El Salto Luzazul, S.L

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: El Salto Luzazul, S.L

Persona encargada de atender el albergue: Fernando y Pepe

Observaciones: Albergue turístico, especializado en viajeros con bicicleta, con taller de bicis. Se encuentra en el propio pueblo y, a la vez, en plena naturaleza. Con energías Renovables y cauces de agua alrededor. Amplias estancias para poder descansar y poder disponer de intimidad .