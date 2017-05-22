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Camino Francés Etapa de Sto. Domingo de la Calzada a Belorado

Albergue El Salto

Disponible sin conexión
12
3
Albergue el salto

C/ Camino los Cauces, s/n
Belorado (Burgos)

669 415 636, 947 614 324

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: El Salto Luzazul, S.L

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: El Salto Luzazul, S.L

Persona encargada de atender el albergue: Fernando y Pepe

Observaciones: Albergue turístico, especializado en viajeros con bicicleta, con taller de bicis. Se encuentra en el propio pueblo y, a la vez, en plena naturaleza. Con energías Renovables y cauces de agua alrededor. Amplias estancias para poder descansar y poder disponer de intimidad .

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Sto. Domingo de la Calzada a Belorado Etapa 10

Etapa de Sto. Domingo de la Calzada a Belorado

km 22,7
Tiempo 05H 00’
Dificultad Baja
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