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Camino Francés Etapa de Villafranca del Bierzo a O Cebreiro

Albergue El Refugio - Asociación Caminarte

Disponible sin conexión
13
3
Albergue el refugio

Calle Santiago, 9
La Faba

654 911 223

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado (Eldar Behrens Castro)

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Miembros de la Asociación Caminarte

Observaciones:

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Villafranca del Bierzo a O Cebreiro Etapa 24

Etapa de Villafranca del Bierzo a O Cebreiro

km 28,4
Tiempo 07H 30’
Dificultad Alta
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