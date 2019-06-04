Camino Francés Etapa de Agés a Burgos
Calle Principal, 1
Albergue El Peregrino (Orbaneja Riopico)
Disponible sin conexión
75
Calle Principal, 1
Orbaneja Rio Pico (Burgos)
Propiedad del albergue: Municipal
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Gestión privada
Persona encargada de atender el albergue:
Observaciones:
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 12
Etapa de Agés a Burgos
km 23,0
Tiempo 04H 55’
Dificultad Media
¿Eres Propietario o gestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede a tu ficha y actualiza tus datos para ofrecer a los peregrinos la información más actualizada posible.
¿Quieres enviar alguna fotografía de "El Camino de Santiago"?
Si tienes fotografías de "El Camino de Santiago" que quieras compartir con nosotros, puedes enviarlas y ampliar la galería de fotografías.
Foro: Los peregrinos opinan sobre el Camino de SantiagoVer todos