Albergue El Peregrino

Propiedad del albergue: Privada

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Particular

Persona encargada de atender el albergue: Gervasio y Sonia

Observaciones: Aparte del albergue hay hostal con habitaciones individuales (25 euros) y dobles (35 euros). Catalogado como Albergue Turístico Superior de los Caminos de Santiago.