Camino Francés Etapa de Villafranca del Bierzo a O Cebreiro
C/ Camino de Santiago, 5
Albergue El Peregrino
Disponible sin conexión
6943
C/ Camino de Santiago, 5
La Portela de Valcarce (León)
Propiedad del albergue: Privada
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Particular
Persona encargada de atender el albergue: Gervasio y Sonia
Observaciones: Aparte del albergue hay hostal con habitaciones individuales (25 euros) y dobles (35 euros). Catalogado como Albergue Turístico Superior de los Caminos de Santiago.
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 24
Etapa de Villafranca del Bierzo a O Cebreiro
km 28,4
Tiempo 07H 30’
Dificultad Alta
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