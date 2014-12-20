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Via de la Plata Etapa de Fuenterroble de Salvatierra a San Pedro de Rozados

Albergue El Miliario

Disponible sin conexión
107
24
Albergue el miliario

C/ Rosario, 14
San Pedro de Rozados (Salamanca)

638 149 852

[email protected]

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Conchita García

Observaciones: Según la nueva normativa de la Junta de Castilla y León la categoría de este albergue es de Albergue Turístico de los Caminos a Santiago.

Vía de la plata

Vía de la plata

Etapas 26
km 704,6
Etapa de Fuenterroble de Salvatierra a San Pedro de Rozados Etapa 17

Etapa de Fuenterroble de Salvatierra a San Pedro de Rozados

km 28,0
Tiempo 07H 00’
Dificultad Media
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