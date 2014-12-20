Albergue El Miliario

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Conchita García

Observaciones: Según la nueva normativa de la Junta de Castilla y León la categoría de este albergue es de Albergue Turístico de los Caminos a Santiago.