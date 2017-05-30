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Camino Francés Etapa de Logroño a Nájera

Albergue El Camino de las Estrellas

Disponible sin conexión
512
11
Albergue el camino de las estrellas

Carretera de Burgos, 9
Navarrete (La Rioja)

604801864

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Marco

Observaciones:

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Logroño a Nájera Etapa 8

Etapa de Logroño a Nájera

km 29,6
Tiempo 06H 30’
Dificultad Media
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Foro: Los peregrinos opinan sobre el Camino de Santiago

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