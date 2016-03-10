Camino Francés Etapa de Triacastela a Sarria
C/ Conde de Lemos, 23
Albergue Dos Oito Marabedís
Disponible sin conexión
146057
C/ Conde de Lemos, 23
Sarria (Lugo)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Adolfo Boado
Observaciones:
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 26
Etapa de Triacastela a Sarria
km 18,3
Tiempo 04H 15’
Dificultad Media
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