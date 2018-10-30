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Via de la Plata Etapa de Alcuéscar a Valdesalor

Albergue de Valdesalor

Disponible sin conexión
31
26
Albergue de valdesalor

Valdesalor, s/n, junto al parque de la entrada
Valdesalor (Cáceres)

927 12 97 11, 927 12 98 59

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Valdesalor

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Valdesalor

Persona encargada de atender el albergue: Personal municipal

Observaciones: Las llaves se pueden recoger en el Ayuntamiento (mañanas), en el Hogar del Pensionista y, en temporada, en el Bar-Kiosko que se encuentra junto al albergue.

Vía de la plata

Vía de la plata

Etapas 26
km 704,6
Etapa de Alcuéscar a Valdesalor Etapa 10

Etapa de Alcuéscar a Valdesalor

km 25,7
Tiempo 06H 25’
Dificultad Alta
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