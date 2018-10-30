Via de la Plata Etapa de Alcuéscar a Valdesalor
Valdesalor, s/n, junto al parque de la entrada
Albergue de Valdesalor
Disponible sin conexión
3126
Valdesalor, s/n, junto al parque de la entrada
Valdesalor (Cáceres)
Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Valdesalor
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Valdesalor
Persona encargada de atender el albergue: Personal municipal
Observaciones: Las llaves se pueden recoger en el Ayuntamiento (mañanas), en el Hogar del Pensionista y, en temporada, en el Bar-Kiosko que se encuentra junto al albergue.
Vía de la plata
Etapas 26
km 704,6
Etapa 10
Etapa de Alcuéscar a Valdesalor
km 25,7
Tiempo 06H 25’
Dificultad Alta
¿Eres Propietario o gestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede a tu ficha y actualiza tus datos para ofrecer a los peregrinos la información más actualizada posible.
Foro: Los peregrinos opinan sobre el Camino de SantiagoVer todos