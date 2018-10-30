Albergue de Valdesalor

Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Valdesalor

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Valdesalor

Persona encargada de atender el albergue: Personal municipal

Observaciones: Las llaves se pueden recoger en el Ayuntamiento (mañanas), en el Hogar del Pensionista y, en temporada, en el Bar-Kiosko que se encuentra junto al albergue.