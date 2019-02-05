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Camino Catalán por San Juan de la Peña Etapa de Algerri a Tamarite de Litera

Albergue de Tamarite de Litera

Disponible sin conexión
47
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Albergue de tamarite de litera

Calle Residencia
Tamarite de Litera (Huesca)

974 42 17 03 (Policía Local de Tamarite), 974 42 00 75 (Ayuntamiento)

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Tamarite de Litera

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Tamarite de Litera

Persona encargada de atender el albergue: Personal municipal

Observaciones: Entre semana se pueden recoger las llaves en la Policía Local.

Camino Catalán por San Juan de la Peña

Camino Catalán por San Juan de la Peña

Etapas 14
km 325,0
Etapa de Algerri a Tamarite de Litera Etapa 6

Etapa de Algerri a Tamarite de Litera

km 21,3
Tiempo 05H 15’
Dificultad Media
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