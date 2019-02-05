Camino Catalán por San Juan de la Peña Etapa de Algerri a Tamarite de Litera
Calle Residencia
Albergue de Tamarite de Litera
Disponible sin conexión
477
Calle Residencia
Tamarite de Litera (Huesca)
Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Tamarite de Litera
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Tamarite de Litera
Persona encargada de atender el albergue: Personal municipal
Observaciones: Entre semana se pueden recoger las llaves en la Policía Local.
Camino Catalán por San Juan de la Peña
Etapas 14
km 325,0
Etapa 6
Etapa de Algerri a Tamarite de Litera
km 21,3
Tiempo 05H 15’
Dificultad Media
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