Camino Francés Etapa de Jaca a Arrés
Calle del Sol, 8
Albergue de Santa Cilia de Jaca
Disponible sin conexión
11246
Calle del Sol, 8
Santa Cilia de Jaca (Huesca)
Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Santa Cilia
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Santa Cilia de Jaca
Persona encargada de atender el albergue: Victor 687319288
Observaciones: Hay cenas 10 € y desayunos 2€
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 2 por Somport
Etapa de Jaca a Arrés
km 25,0
Tiempo 06H 30’
Dificultad Media
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