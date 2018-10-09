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Camino Francés Etapa de Jaca a Arrés

Albergue de Santa Cilia de Jaca

Disponible sin conexión
112
46
Albergue santa cilia

Calle del Sol, 8
Santa Cilia de Jaca (Huesca)

687319288

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Santa Cilia

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Santa Cilia de Jaca

Persona encargada de atender el albergue: Victor 687319288

Observaciones: Hay cenas 10 € y desayunos 2€

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Jaca a Arrés Etapa 2 por Somport

Etapa de Jaca a Arrés

km 25,0
Tiempo 06H 30’
Dificultad Media
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